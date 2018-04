Sabato Orlando-Cuperlo-Martina a convegno "Sinistra, anno zero"

Roma, 5 apr. - Ci saranno Andrea Orlando, Gianni Cuperlo e Maurizio Martina, tra gli altri, all'iniziativa "Sinistra, anno zero" che si svolgerà sabato 7 aprile al Centro Congressi Cavour, a Roma. Un appuntamento promosso da un gruppo di giovani per discutere della sconfitta storica della sinistra in Italia e su come si possa e debba ripartire. Una iniziativa, spiegano i promotori, "aperta a chi nel Pd è consapevole dell'esigenza di una forte discontinuità, a chi è uscita tentando altre vie sconfitte anch'esse nel voto, a chi in questi anni, di fronte agli errori e alle divisioni della sinistra, ha preferito restare a casa".

"L'ambizione di voler rimettersi all'opera - afferma nell'invito Giuseppe Provenzano, membro della direzione del Pd - ridiscutendo a fondo quello che siamo stati non solo negli ultimi cinque anni, ma negli ultimi venticinque".(Segue)