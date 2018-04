Londra, 5 apr. - Yulia Skripal, avvelenata con un agente nervino a marzo in una cittadina dell'Inghilterra insieme al padre ex spia russa Sergei, ha detto che si sta riprendendo, secondo una nota pubblicata dalla polizia britannica per suo conto. "Mi sono svegliata una settimana fa e sono felice di dire che ogni giorno divento più forte" ha detto Yulia Skripal, citata nel comunicato.

(segue)