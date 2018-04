Stumpo (Leu): sicurezza lavoro sia priorità partiti

Roma, 5 apr. - "Siamo vicini alle famiglie dei due lavoratori che oggi hanno perso la vita a Crotone mentre stavano eseguendo dei lavori di ampliamento della strada che collega la città a CapoColonna". Lo dichiara in una nota Nico Stumpo, deputato di Liberi e Uguali.

"Da Nord a Sud è una intollerabile catena di vittime la cui unica colpa è stata quella di lavorare. Il 2017 si è chiuso con 1350 morti e in questi primi mesi del 2018 siamo già a 151 a cui si aggiungono i due operai di Crotone - sottolinea Stumpo - Non si può parlare di morti bianche e nemmeno di fatalità, ma il risultato tragico di norme non rispettate e tutele insufficienti".

"La sicurezza deve essere al primo posto dell`agenda politica di ogni partito. Occorrono più controlli e maggiori monitoraggi, il rispetto delle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Si impone una seria, rigorosa indagine da parte della Magistratura per stabilire come ciò sia potuto accadere e accertare le eventuali responsabilità. Il Comune di Crotone si costituisca parte civile nell`eventuale procedimento giudiziario. Da parte nostra - conclude il deputato di LeU - riteniamo necessario avviare nell`immediato un confronto serrato con le parti sociali per porre in atto tutte le azioni utili a scongiurare il ripetersi di tragedie come questa".