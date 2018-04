Tim, accordo con Miur per alternanza scuola-lavoro: più digitale

Roma, 5 apr. - Tim accelera sulla scuola digitale e firma un protocollo d`intesa con il ministero dell`Istruzione, dell`università e della ricerca (Miur) finalizzato a promuovere il progetto Alternanza scuola e lavoro (Asl) nelle scuole superiori italiane, con sessioni formative sulle nuove competenze digitali.

In particolare - si legge in una nota - "il protocollo di intesa, di durata triennale, siglato con il Miur intende rafforzare la collaborazione tra Tim e le istituzioni scolastiche per favorire nella scuola secondaria l`orientamento post-scolastico dei giovani e approfondire la conoscenza dell`Information and communication technology".

Grazie a questo accordo Miur e Tim "si impegnano a realizzare percorsi formativi sempre più innovativi e legati alle mutevoli esigenze del mercato occupazionale. Un`occasione per contribuire alla crescita delle competenze tecnologiche dei ragazzi che potranno così iniziare a pensare a cosa fare dopo con una migliore conoscenza del mondo del lavoro che li aspetta". L`iniziativa di inserisce nell`ambito del percorso di alternanza scuola lavoro già avviato quest`anno da Tim e che coinvolge, a livello nazionale, oltre 600 studenti di 24 licei e istituti tecnici in 10 città italiane.