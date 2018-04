Visco: nuove criptovalute possono aiutare stabilità finanziaria

Roma, 5 apr. - Le criptovalute (o cripto-asset) di "prima generazione" come i bitcoin potrebbero evolvere e contribuire in futuro alla stabilità finanziaria. Lo ha affermato il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, secondo cui "alcuni di questi cripto-asset di prima generazione potrebbero evolvere. Non si può escludere che cripto-asset stabili, sostenibili e non anonimi, alla fine possano contribuire all'efficienza del sistema dei pagamenti e alla stabilità delle istituzioni finanziarie".

"Forse - ha spiegato Visco in un convegno sulla stabilità finanziaria - una cornice normativa per le Ico (Initial coin offerings) che assicuri la tutela degli investitori può incoraggiare l'uso dei cripto-asset come strumento di fundraising per le start-up high-tech, promuovendo l'innovazione e aiutando nuove società a differenziare le fonti di finanziamento, con benefici per la stabilità complessiva del sistema finanziario".