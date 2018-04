Milano, 5 apr. - L'ex Ad di Rcs, Laura Cioli, entrerà a far parte del cda del gruppo editoriale Gedi. Il nome della manager, che oggi siede nei board di Pirelli e Brembo, compare, in qualità di indipendente, nella lista presentata dal socio di maggioranza Cir in vista del rinnovo del cda di Gedi, che sarà votato in occasione dell'assemblea del 27 aprile.