Consultazioni, Gelmini: Fi responsabile, a primo posto Italia

Roma, 5 apr. - "Noi siamo una forza responsabile. Al presidente Sergio Mattarella abbiamo detto che mettiamo al primo posto l'Italia e per questo siamo disponibili a confrontarci con le altre forze politiche, a patto che nessuno ponga inutili veti e imposizioni. Gli italiani, con il voto del 4 marzo, hanno scelto di premiare la coalizione di centrodestra e ora tocca a noi provare a dare un governo a questo Paese. Non temiamo un ritorno alle urne, ma pensiamo che in questo momento sia la strada sbagliata da seguire". Lo scrive su Facebook Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera, subito dopo l'incontro al Quirinale con il presidente Sergio Mattarella.

"Auspichiamo, invece - aggiunge - un vero confronto sul merito delle questioni per trovare al più presto una soluzione per il Paese. Lavoro, disoccupazione giovanile, pressione fiscale, denatalità, politiche di conciliazione dei tempi lavoro - famiglia, sicurezza, lotta alle nuove povertà. Dopo le tante parole, è giunta l`ora di passare ai fatti. Noi ci siamo!".