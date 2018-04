Consultazioni, Giammanco: Berlusconi statista, vola alto

Roma, 5 apr. - "Ancora una volta Berlusconi si è comportato da statista e ha volato alto, lasciando ridicoli veti e giochi di poltrone a chi non ha alcun senso delle istituzioni e rispetto per la democrazia. Ciò che conta sono i programmi, le idee, quello che si vuol fare per dare il prima possibile delle risposte alle tante emergenze che vive il Paese. Tutto il resto sono giochi di Palazzo da cui Forza Italia e il nostro Presidente sono lontani anni luce. Noi vogliamo dare un Governo agli italiani e crediamo che tornare alle urne, a causa di impuntature che non dovrebbero appartenere alla politica e a chi pensa al bene del Paese, sia da irresponsabili". Lo afferma in una nota Gabriella Giammanco, senatrice di Forza Italia.