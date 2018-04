Siria, Save the Children: bambini soffrono fame nella Ghouta

Roma, 5 apr. - Sono molti i bambini malnutriti a causa di una grave carenza di cibo e materiale medico nella città di Douma - Ghouta orientale - dove, mentre proseguono le negoziazioni per un accordo di riconciliazione, decine di migliaia di civili restano nell`area sotto al controllo dell`opposizione. A denunciarlo Save the Children, l`Organizzazione internazionale che dal 1919 lotta per salvare la vita dei bambini e garantire loro un futuro.

Le organizzazioni locali sul campo continuano, intanto, a fornire aiuti porta a porta nei rifugi dove si trovano molti civili in cerca di sicurezza: nell`ultima settimana i partner di Save the Children a Douma hanno raggiunto oltre 1.000 persone al giorno con pasti caldi e hanno fornito cibo ai bambini malnutriti.

Molti operatori umanitari e medici, inoltre, sono già fuggiti insieme alle loro famiglie e, secondo le segnalazioni, nella città resterebbero ora solo due medici pienamente qualificati.(Segue)