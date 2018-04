Madrid, 5 apr. - Il "whistleblower" franco-italiano all'origine degli "SwissLeaks" Hervé Falciani, arrestato ieri in Spagna su richiesta della Svizzera, è stato rimesso in libertà nell'attesa dell'esame del mandato d'arresto, ah reso not una fonte giudiziaria. L'ex analista informatico della HSBC, condannato in Svizzera a cinque anni per spionaggio economico, ha dovuto consegnare il suo passaporto e non può lasciare la Spagna. Il 46enne dovrà presentarsi al tribunale ogni settimana.