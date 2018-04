Trenitalia: collegamenti diretti per Salone del mobile di Milano

Roma, 5 apr. - Fermate straordinarie dei treni a Rho-Fiera Milano e sconti sull`ingresso per i clienti di Trenitalia che visiteranno il Salone del Mobile.Milano, in programma dal 17 al 22 aprile. In occasione della 57a edizione della manifestazione, che per sei giorni trasformerà il capoluogo lombardo nel palcoscenico più ambito del mondo del design e dell`arredo, la società di trasporto del Gruppo FS Italiane ha predisposto fermate speciali di Frecciarossa nella stazione di Rho-Fiera Milano realizzando collegamenti diretti con Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Trieste, Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Torino. Programmate anche due coppie di treni EuroCity da e per Ginevra e Basilea.