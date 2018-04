Francia, università in rivolta ma premier rassicura: esami regolari

Roma, 5 apr. - Nelle università francesi la tensione non accenna a diminuire sebbene sia il primo ministro francese Édouard Philippe che la ministra dell'Istruzione Frédérique Vidal siano intervenuti per rassicurare l'opinione pubblica: le sessioni di esami si terranno regolarmente nonostante "le violenze" degli ultimi giorni. Ma nelle università la tensione aumenta ora dopo ora, si moltiplicano le occupazioni e i blocchi dei campus.

Tre università sono attualmente bloccate dagli studenti che protestano contro la legge sulle nuove modalità di accesso alle "fac", che tacciano di "selezione": Montpellier, Tolosa e Paris-VIII. In particolare a Montpellier, un'assemblea generale di circa 3.000 studenti a votato a fine marzo un "blocco a tempo indeterminato" fino alla "abrogazione della legge Vidal". A Tolosa, l'università Jean-Jaurès (Scienze umane) è bloccata da diversi giorni, mentre Paris VIII è ferma da martedì scorso.

In altre università sono stati sospesi solo alcuni corsi, come a Lettere alla Sorbona di Parigi e nel campus di Moulins a Lille, dove un centinaio di manifestanti bloccano i corsi di circa 9.000 iscritti. A Bordeaux, Limoges, Tours, Nancy, Nizza, Lione e Digione sono occupati alcuni edifici.

In linea generale in tutte le facoltà gli esami si svolgono da fine aprile a fine maggio. "Gli esami dovranno svolgersi" ha dichiarato oggi Edouard Philippe su France Inter, "ovviamente". Un po' meno categorica la ministra dell'Istruzione superiore, Frédérique Vidal, che ha detto a RTL che gli esami avranno luogo "per la gran parte" degli studenti, ma non ha escluso l'eventualità che nelle facoltà perturbate vi possa essere un rinvio al prossimo anno.

Il movimento di protesta contro la nuova normativa per l'accesso alle università, seguito da una debole mobilitazione nel corso degli ultimi mesi, ha preso un altro andazzo dopo la violenta espulsione di alcuni studenti e militanti della facoltà di diritto di Montpellier da parte di un gruppo di uomini armati e col volto coperto. La facoltà è stata poi riaperta ma gli studenti sono divisi: alcuni auspicano che i locali restino chiusi fino alle conclusioni dell'inchiesta, altri sono lieti che i corsi siano ricominciati, anche se alla presenza di agenti in tutti i corridoi.