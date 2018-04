Italo, ok Ue a farla rilevare da Global Infrastructure Management

Roma, 5 apr. - Via libera dell'Antitrust europeo all'acquisizione di Italo (Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.) da parte della statunitense Global Infrastructure Management. "La Commissione ha concluso che l'acquisizione proposta non solleverebbe preoccupazioni in merito alla concorrenza perché le società non sono attive sugli stessi mercati", recita un comunicato della Commissione.

Italo, rileva l'Ue, è il maggiore operatore a controllo privato in Italia sul trasporto ferroviario passeggeri veloce, con collegamenti tra 19 stazioni in 14 città della penisola. La Global Infrastructure Management è un conglomerato attivo su energia, trasporti, gestione delle acque e dei rifiuti.