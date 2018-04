Sumo nella tempesta, a donne vietato ring anche per soccorso -3

Roma, 5 apr. - Il dohyo è da tempo luogo di polemiche contro le discriminazioni. E' noto il caso di Fusae Ota, l'ex governatrice di Osaka, che negli anni 2000 più volte chiese di poter consegnare la coppa al vincitore di uno dei principali tornei, ma le fu sempre negato. Ma ci sono stati anche i casi di diverse lottatrici, come un ragazzina di 10 anni che - secondo quanto racconta oggi il Japan Times - nel 1978 arrivò alla finale del campionato di sumo per bambini, ma non poté disputarla perché le fu proibito dall'Associazione.

Il sumo non è solo uno sport, ma anche un rituale connesso con il mondo religioso dello shintoismo. Per questa tradizione, il sangue mestruale rende la donna "impura".