Sumo nella tempesta, a donne vietato ring anche per soccorso -2

Roma, 5 apr. - Il sindaco di Maizuri, il 66enne Ryozo Tatami, stava tenendo il suo discorso di saluto, quando è crollato a terra per quella che, secondo la diagnosi seguente, si è confermata essere un'emorragia subaracnoidea. Nel video si vedono i soccorsi precipitarsi sul "dohyo", il ring. E, tra i soccorritori, diverse donne. La cosa deve aver scandalizzato l'arbitro, che ha fatto diffondere dagli altoparlanti il pressante invito alle donne a scendere dal dohyo. A quanto ha scritto, poi, l'Asahi shimbun, a incidente finito sul ring è stato sparso abbondante sale, per purificarlo.

L'episodio, bollato come un caso di discriminazione aggravato dal fatto che le donne erano salite sul ring per rispondere a un rischio imminente di vita di una persona, ha costretto l'Associazione giapponese del sumo a delle scuse formali per bocca del suo numero uno, Hakkaku: "L'arbitro è stato sorpreso e ha fatto un annuncio, è stata una risposta inappropriata, perché c'era a rischio una vita. Noi presentiamo profonde scuse e ringraziamo le donne per aver messo in campo i soccorsi". (Segue)