Rizzotti (Fi) a Taverna: Berlusconi legittimato da mln elettori

Roma, 5 apr. - "Il lupo perde il pelo ma non il vizio. La Taverna continua a sproloquiare e a non capire l'importanza del voto dei cittadini. Il presidente Silvio Berlusconi è il leader di Forza Italia, un partito determinante del centrodestra votato da milioni di elettori. Aspettiamo che la neo vicepresidente del Senato, anche nel suo nuovo ruolo, lo comprenda e intanto siamo determinatissimi a creare le condizioni per la nascita del nuovo governo, imperniato sul centrodestra". Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Maria Rizzotti.