Usa, polizia di Ny uccide nero disarmato con disturbi psichici

New York, 5 apr. - Quattro agenti della polizia di New York hanno ucciso a colpi di pistola un afroamericano con problemi psichici, in una strada di Brooklyn. L'uomo brandiva un tubo di metallo ricurvo, che i poliziotti hanno scambiato per una pistola. Così hanno sparato dieci proiettili, uccidendolo.

Cinque agenti -- tre in borghese e due in divisa -- erano intervenuti dopo tre chiamate al numero di emergenza, il 911, con cui veniva segnalata la presenza di un uomo che minacciava i passanti con una pistola.

L'uomo si chiamava Saheed Vassell, aveva 34 anni, soffriva di disturbi bipolari ed era stato ricoverato diverse volte negli ultimi anni. Era una figura familiare a Crown Heights e tutti conoscevano i suoi problemi; era anche noto alla polizia, che lo aveva più volte fermato e poi rilasciato, riconoscendo i suoi problemi psichici. John Fuller, un residente del quartiere intervistato dal New York Times, ha detto che lo conosceva da anni, così come gli agenti: "Tutti i poliziotti del quartiere sapevano chi fosse".