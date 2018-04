Roma, 5 apr. - "Condividiamo il dolore dei familiari delle vittime di Crotone e ci stringiamo al loro fianco. È una tragedia infinita. Non può continuare così, non passa giorno senza incidenti mortali sul lavoro. Serve una strategia nazionale per la prevenzione: sarà una delle priorità che chiederemo venga inserita nell`agenda del prossimo governo". Lo ha detto il leader della Uil, Carmelo Barbagallo, riferendosi al grave incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Crotone.