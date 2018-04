Lombardia, Fermi: l'autonomia sarà il cardine della legislatura

Milano, 5 apr. - "L'Autonomia sarà il cardine di questa XI legislatura" del Consiglio regionale lombardo. Lo ha detto il neo presidente dell'assemblea lombarda, nella prima conferenza stampa dopo la sua elezione di stamane. Avvocato, 43 anni, ex consigliere regionale e presidente della Commissione agricoltura con la giunta Maroni, Fermi ha sottolineato la centralità della questione dell'autonomia e la "possibilità di costruire una pagina storica per il territorio lombardo. Il Consiglio - ha detto - avrà un ruolo fondamentale in questa partita. voglio condividere con l`ufficio di presidenza una commissione ad hoc sull`autonomia. Dobbiamo tutti assieme lavorare, anche con la minoranza" per realizzare "quello che deve essere uno dei fari di questa legislatura del Consiglio regionale".

I prossimi cinque anni - ha aggiunto Fermi - saranno anche "una grandissima occasione per migliorare ancora di più i rapporti tra Giunta e Consiglio, anche perché nasce con una netta separazione tra i ruoli di consigliere ed assessore".