Consultazioni, Paita: se Salvini si sente vincitore governi

Roma, 5 apr. - "Premesso che abbiamo sempre detto che staremo all'opposizione perchè così hanno deciso gli italiani. Premesso che dunque noi non abbiamo alcuna intenzione di governare con Salvini e la Lega perché riteniamo incompatibili i nostri programmi e la loro visione estremista e fatta di proposte non realizzabili , farei garbatamente notare a Salvini che la lega ha preso il 17%. Cioè meno del Pd. Lo afferma in una nota Raffaella Paita, parlamentare del Pd.

"E' vero che stava in una coalizione più ampia ma insieme a partiti che non sono praticamente d'accordo su niente. Se ritiene di essere il vincitore, costruisca alleanza di governo e dimostri cosa sa fare", conclude.