Consultazioni, Napoli: da Berlusconi forte richiamo realtà europea

Roma, 5 apr. - "Prima le risposte ai problemi degli italiani, come sostengono tutti i protagonisti consultati al Quirinale, ma nessuna soluzione valida e durevole può essere trovata fuori dalla cornice dell'Europa e delle regole comunitarie. È il richiamo fatto da Silvio Berlusconi a tutti gli attori politici, alcuni dei quali troppo impegnati in giochi di palazzo mal dissimulati. Fuori dall'Europa, e in violazione delle regole sicuramente da cambiare, non ci sono risposte ai problemi dell'Italia mentre è sicuro un loro ulteriore aggravamento". Lo afferma in una nota Osvaldo Napoli, deputato di Forza Italia.

"Il bandolo del governo - aggiunge - è nelle mani dei protagonisti politici, ma al Quirinale non si va certo per ammirare lo splendore dei suoi saloni. Il presidente della Repubblica non può consentire in alcun modo deroghe dagli impegni economici e di politica estera su cui è stata costruita l'immagine dell'Italia e alla fedeltà di quegli impegni deve essere vincolata l'azione del futuro governo, chiunque sia a guidarlo. Il centrodestra ha il suo candidato premier e Forza Italia lo sostiene continuamente. Mai, però, Forza Italia potrà sostenere un governo che dovesse pasticciare sulla finanza pubblica e mettersi in rotta di collisione con l'Europa. Su questo punto il presidente Berlusconi è stato chiaro e Forza Italia è compatta con lui", conclude Napoli.