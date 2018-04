Consultazioni, Calabria (Fi): da Berlusconi esempio cultura governo

Roma, 5 apr. - "Il presidente Berlusconi come sempre si dimostra un esempio di cultura di governo e di responsabilità: è necessario dare al Paese una guida stabile, liberale e riformatrice per porre mano ai tanti problemi che restano ancora irrisolti, a cominciare dalla disoccupazione, in particolare giovanile". Lo dichiara la deputata e leder di Forza Italia Giovani Annagrazia Calabria. "L'Italia ha bisogno di un esecutivo con una visione di sviluppo, non di veti e barricate ideologiche che con il pretesto di tutelare il voto di una parte dell'elettorato calpestano quello di altri milioni di italiani", conclude.