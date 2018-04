Ue, Coldiretti e Dbv: agricoltori non paghino il conto Brexit

Roma, 5 apr. - Occorre evitare che gli agricoltori paghino il conto della Brexit poiché in questo momento critico, indebolire il settore agricolo significherebbe minare le solide fondamenta dell`Ue. E` quanto emerso dal vertice di Roma fra Joachim Rukwied e Roberto Moncalvo, rispettivamente presidenti della DBV e Coldiretti, tra le principali organizzazioni di agricoltori a livello europeo, per sviluppare una strategia comune sulle politiche agroalimentari dell`Unione Europea.

"DBV e Coldiretti - si legge in una nota - desiderano esprimere preoccupazione sul modo in cui sono stati concepiti i sistemi di elaborazione dei profili nutrizionali- ad esempio l`etichetta a semaforo- in diversi Stati Membri. Questi sistemi non garantiscono ai consumatori una corretta informazione; al contrario, possono fuorviare e influenzare gli acquisti, non sempre verso scelte maggiormente salutari. Le istituzioni dell`Unione europea devono continuare a perseguire l`obiettivo della creazione di un sistema europeo armonizzato, che fornisca ai cittadini dell`UE informazioni trasparenti, per quel che concerne i profili nutrizionali, l`indicazione obbligatoria dell`origine del cibo, le informazioni sugli standard di produzione, nonché qualsiasi altro dato che sia considerato rilevante dai consumatori".

"A livello globale - prosegue la nota -, DBV e Coldiretti esprimono preoccupazione sull`attuale incertezza dell`arena internazionale e sul propagarsi di minacce protezionistiche in tutto il mondo. Prendendo atto di questo, l`Ue dovrebbe cercare di concludere accordi commerciali ambiziosi, ma ragionevoli, regolamentati ed equilibrati che riconoscano l`importanza di mantenere elevati standard sociali, ambientali e di tutela della salute e dei diritti. Nuovi strumenti dovrebbero essere introdotti, al fine di bloccare le importazioni da quei Paesi extra UE che applicano misure di dumping sociale e ambientale, causando perdita di competitività degli agricoltori europei. Nell`ambito dei negoziati con i Paesi terzi, l`UE dovrebbe ricercare la protezione del sistema delle indicazioni geografiche nel suo insieme per prevenire gli abusi di nomi di prodotti alimentari di qualità, e le imitazioni, a beneficio sia dei produttori europei che dei consumatori mondiali".