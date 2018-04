Dell'Utri, Laboccetta (Fi): giustizia senza cuore né anima

Roma, 5 apr. - "La notizia che la Corte europea dei diritti umani ha detto no alla richiesta di sospensione della pena, per motivi di salute, presentata da Marcello Dell'Utri getta nuovo sconforto su una vicenda che non vuole tenere in alcun conto l'aspetto umano privilegiando esclusivamente quello giuridico su cui del resto ci sarebbe molto da obiettare. Un altro pessimo tassello si aggiunge a questa storia che dà un quadro di una giustizia senza né cuore né anima". Così in una nota l'ex onorevole di Forza Italia Amedeo Laboccetta.