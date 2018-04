Tim: la Cdp francese azionista di Vivendi con il 2,99%

Milano, 5 apr. - Questo pomeriggio la Cassa Depositi e Prestiti deciderà l'investimento in Telecom Italia, che vede Vivendi primo azionista con il 23,9%. Ma in Francia la sua omologa Caisse des Depots et Consignations (Cdc) è già nel capitale di Vivendi con una quota del 2,99%, pari al 2,62% dei diritti di voto. Inoltre, la Cdc figurava anche tra i primi dieci azionisti di Telecom Italia presenti all'ultima assemblea degli azionisti di maggio 2017, dove la Caisse des Depots et Consignations era presente con 116.375.587 azioni, pari allo 0,76% del capitale.