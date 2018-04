Consultazioni, Bergamini: Berlusconi guarda problemi non poltrone

Roma, 5 apr. - "Di fronte a chi in queste ore si approccia irresponsabilmente alla vita politica del Paese ponendo veti e distinguendo addirittura tra elettori di serie A ed elettori di serie B, salutiamo con soddisfazione le parole del presidente Berlusconi che al Quirinale ha dimostrato, in virtù del pragmatismo che lo contraddistingue, di concentrarsi esclusivamente sui problemi dell'Italia e non sulle poltrone". Così in una nota, Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia.

"Il presidente Berlusconi infatti - aggiunge - ha ribadito l'urgenza di affrontare i temi concreti, dal lavoro alle tasse, alla sicurezza, agli immigrati irregolari, chiedendo per il Paese un governo duraturo che abbia come priorità l'interesse nazionale. Il risultato elettorale, pur avendo creato uno scenario parlamentare e politico molto complesso, non lascia margini di ambiguità: il nuovo esecutivo dovrà essere a trazione centrodestra, l'unica coalizione in grado di dare risposte efficaci alle emergenze del Paese e traghettarlo definitivamente fuori dalla crisi".