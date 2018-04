Lombardia, Violi (M5s) chiede rinuncia indennnità vicepresidenti

Milano, 5 apr. - Il capogruppo del Movimento 5 Stelle Dario Violi, eletto stamane membro dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale lombardo come consigliere segretario, ha annunciato la sua rinuncia all'indennità per il ruolo aggiuntivo ricoperto e ha chiesto che i suoi colleghi dell'ufficio di presidenza facciano altrettanto. "Avere un'indennità aggiuntiva per una cosa che è già un onore - ha detto Violi - cioè rappresentare i lombardi all'interno di un ufficio di presidenza mi sembra un privilegio a cui possiamo tranquillamente rinunciare".

"Mi aspetto - ha aggiunto - che reinterverremo di nuovo sui vitalizi degli ex consiglieri regionali visto che a fine anno va a scadenza il provvedimento temporaneo e spero anche che ci sia una modernizzazione della macchina burocratica attraverso la digitalizzazione", ha concluso.