Filippine, chiuso ai turisti il paradiso dell'isola di Boracay

Roma, 6 apr. - L'isola di Boracay, nelle Filippine, resterà chiusa ai turisti per sei mesi a causa delle preoccupazioni per lo stato delle sue bianche spiagge, non più incontaminate a seguito dell'assalto di milioni di persone. Un portavoce del presidente Rodrigo Duterte ha detto che il blocco inizierà il 26 aprile. Duterte nei mesi scorsi aveva detto che Boracay si sta trasformando in un "cesso" e aveva minacciato di vietarne l'accesso. Lo scorso anno l'isola, con le sue spiagge bianchissime, ha ospitato quasi due milioni di persone.

La decisione preoccupa le migliaia di persone impiegate nel settore turistico a Boracay. L'isola ospita 500 aziende legate al turismo che lo scorso anno hanno fatturato 1,07 miliardi di dollari e il governo ha promesso di aiutarle. Le modalità del blocco non sono state rese note e il ministero dell'industria ha proposto che la chiusura avvenga per fasi, in modo da non danneggiare troppo l'economia.

Ci sono crescenti preoccupazioni per lo stato di salute ambientale dell'isola e le autorità hanno lanciato l'allarme sugli scarichi delle fogne in mare. A febbraio Duterte se l'era presa con hotel, ristoranti e imprese turistiche che scaricano rifiuti in mare. "Vi farò condannare per negligenza perchè stata facendo di Boracay uno stagno e una fogna" aveva detto il presidente. "O ripulite o chiudete per sempre. Ci sarà un momento in cui gli stranieri non ci andranno più".