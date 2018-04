Consultazioni, Malan (Fi): ampio margine per accordo governo

Roma, 5 apr. - "C'è ancora ampio margine per arrivare a un accordo di governo, ci vuole un po' di pazienza". Lo ha detto il senatore di Forza Italia, Lucio Maran, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

"Abbiamo un presidente della Repubblica - ha aggiunto Malan - sicuramente adatto al difficile ruolo che sta affrontando in questi giorni. Un uomo di esperienza, pacato che non ha la smania di far vedere che ha fatto in fretta le cose. L`importante è far bene e se ci vuole qualche giorno di più Mattarella ha la sensibilità per comprendere i vari passaggi. Se lo stesso senso delle istituzioni del presidente viene messo in evidenza da tutti arriveremo a buoni risultati".

"Quando abbiamo votato per i presidenti delle Camere - ha ricordato Malan - è evidente che il M5s ha votato per Elisabetta Alberti Casellati oltre naturalmente a tutto il centrodestra. Cosi come tutto il centrodestra ha votato Fico alla presidenza della Camera. Tutto ciò vale più di una stretta di mano, abbiamo fatto qualcosa di molto più impegnativo. Scrivere su una scheda così importante il nome di un avversario politico è indice di una buona volontà nell`andare avanti in questa direzione. Il veto su Berlusconi? - ha concluso Malan -. Chi ci veta, veta se stesso".