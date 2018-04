Francia, Jean-Marie Le Pen cambia gruppo parlamentare europeo

Parigi, 5 apr. - Il cofondatore del Front national ed eurodeputato Jean-Marie Le Pen, espulso dal partito ora guidato dalla figlia Marine, si è unito adesso al partito europeo neofascista Alleanza per la pace e la libertà (APF - Alliance for Peace and Freedom), raggruppamento distinto dall'Europa delle Nazioni e delle Libertà (MENL) di cui fa parte invece l'FN.

"Accogliamo Jean-Marie Le Pen in un momento rivoluzionario per l'Europa - la nostra guida e il nostro leader per le battaglie e le vittorie future!", scrive in un comunicato l'APF. Jean Marie Le Pen, 89 anni, ha confermato telefonicamente alla France Presse questa adesione, ma non ha voluto aggiungere commenti.

A questa formazione politica europea aderiscono il partito neofascista italiano Forza Nuova, il partito neonazista tedesco NPD, il partito d'estrema destra ceco DSSS (Partito operaio di Giustizia sociale). Nel MENL siedono invece la Lega Nord e l'Fpoe austriaco. (fonte afp)