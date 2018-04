Gb, Tv russa manda in onda voce Yulia Skripal: "siamo vivi"

Mosca, 5 apr. - La nipote di Sergei Skripal sostiene di aver parlato con sua cugina Yulia. Lo ha detto al programma "60 minuti" del canale televisivo russo Rossiya-1. Il programma ha messo in onda una registrazione di Victoria Skripal, nipote dell'ex agente, in cui la cugina le dice che le sue condizioni e quella di suo padre sono stabili. "Va tutto bene, stiamo migliorando e siamo vivi", dice la voce nella registrazione che apparentemente appartiene a Yulia Skripal, la figlia dell'agente doppiogiochista, ex colonnello dei servizi segreti militari Gru.