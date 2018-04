Cuperlo: andare oltre il Pd? Non capisco e non mi adeguo

Roma, 5 apr. - "Leggo di presunte volontà di 'andare oltre il Pd', uscire dalla famiglia socialista e aggregarsi al movimento di Macron in vista delle europee dell`anno prossimo, anche per evitare che quel movimento cerchi in Italia altri interlocutori, nello specifico 5Stelle. Parafrasando quel vecchio genio del Ferrini (i giovani non possono capire...) 'Non capisco e non mi adeguo'. Sono rimasto nel Pd quando ha subito una scissione da sinistra e l`ho vissuta (quella scissione) come una sofferenza anche personale. Voglio partecipare alla ripartenza e ricostruzione del Partito Democratico. Oltre il Pd non so cosa vi sia, tendenzialmente, vista la forza che ancora raccogliamo e che non è affatto misera, temo ci sia la destra. Spero che su un tema come questo non vi siano ambiguità e che se chiarezza si deve fare la si faccia in fretta. Hic manebimus optime, diceva quello. Ecco, sull`optime capisco si coltivino dubbi. Sul resto no". Lo scrive su Facebook Gianni Cuperlo, esponente del Pd.

"Leggo stamane - aggiunge - di possibili nuove elezioni a fine giugno. Penso che votare subito sarebbe una dichiarazione di fallimento per la legislatura e per una intera classe politica. Per altro col rischio serissimo di ritrovarci nella stessa identica situazione. In questa fase c`è una responsabilità del presidente Mattarella e c`è una saggezza del capo dello Stato: farà le sue valutazioni e ne trarrà delle conseguenze. In caso di uno stallo prolungato o irrisolvibile potrebbe avanzare una proposta ai gruppi parlamentari e a quel punto ciascuno dovrebbe assumersi le sue responsabilità. Ma non siamo ancora lì. Ora vediamo se i vincitori a metà del 4 marzo insisteranno a fare campagna elettorale o assumeranno un atteggiamento diverso. Al momento l`impressione offerta dal leader 5Stelle con la sua proposta di contratto alla tedesca rivolta al Pd, ma se non è il Pd va bene pure la Lega, somiglia molto alla antica filosofia dei due forni. Insomma, a questo punto, sembra che a guidare il primo partito italiano sia un uomo giovanissimo per l`anagrafe, beato lui, ma già vecchissimo nell`animo".