Seoul, campagna contro centro ricerca: vuol sviluppare robokiller -4

Roma, 5 apr. - I riflettori si sono accesi sul serioso centro di ricerca quando, a febbraio, ha aperto una struttura per studiare l'applicazione dell'intelligenza artificiale alla difesa nazionale. In un annuncio, in seguito ritirato, il KAIST precisava che il centro si sarebbe concentrato su "sistemi di comando e decisione, algoritmi composti di navigazione per grandi veicoli sottomarini senza equipaggio, sistemi di addestramento per piccoli velivoli aerei bassati sull'intelligenza artificiale e tecnologia di tracciamento e ricognizione di piccoli oggetti basata sull'Intelligenza artificiale".

In Corea del Sud già un'azienda, la Dodaam Systems, produce un robot killer statico, che da una torretta è capace d'individuare e colpire obiettivi a diversi chilometri di distanza. Il "terminator" è stato testato lungo il confine con la Corea del Nord ed è venduto a paesi come Emirati arabi uniti e Qatar. Secondo la compagnia, per una scelta etica, la decisione di effettuare un'azione letale è demandata al controllo umano.