Seoul, campagna contro centro ricerca: vuol sviluppare robokiller -3

- Hanwha, principale produttore sudocoreano di armi, è già nel mirino delle critiche perché continua a produrre bombe a grappolo che sono vietate da 120 paesi.

Il KAIST dal canto suo si è difeso assicurando, per bocca del suo presidente Shin Sung-chul, di non "avere alcuna intenzione d'impegnarsi nello sviluppo di armi letali autonome e di robot killer". Ha aggiunto che il "KAIST non condurrà alcuna attività di ricerca che vada contro la dignità umana, a partire dalla produzione di armi che non hanno un decisivo controllo umano". (Segue)