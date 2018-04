Seoul, campagna contro centro ricerca: vuol sviluppare robokiller -2

Roma, 5 apr. - "Ci sono molte grandi cose che si possono fare con l'AI per salvare vite, anche in un contesto militare, ma dichiarare apertamente che l'obiettivo è quello di sviluppare armi autonome e avere un partner come quello provoca profonde preoccupazioni", ha commentato al giornale britannico Toby Walsh dell'University of New South Wales. "Si tratta - ha aggiunto - di un'università estremamente rispettata con un partner eticamente molto dubbio che continua a violare le norme internazionali".

La mossa dei ricercatori viene in momento particolare,perché la prossima settimana ci sarà presso le Nazioni unite a Ginevra una riunione sulle armi autonome. Una ventina di paesi ha già chiesto il divieto totale di produzione dei robot killer. (Segue)