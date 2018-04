Zaia: grazie a Salvini che ha posto tema dell'autonomia

Venezia, 5 apr. - "Il leader del centrodestra ha portato al Quirinale istanze forti, come l'autonomia delle regioni che la chiedono. Lo ringrazio. E' musica per le orecchie dei veneti, che hanno sposato questa sfida andando a votare sì all'autonomia in 2 milioni e mezzo". Così il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha commentato le dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini all'uscita delle consultazioni con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per la formazione del nuovo governo.

"Con questa legislatura - ha aggiunto Zaia - c'è l'occasione di cambiare la storia del Paese, dando vera autonomia a chi spetta. Che la coalizione di centrodestra sposi questa sfida significa che le riforme stanno avendo un ottimo inizio".

"Siamo pronti - ha concluso Zaia - a dialogare con il nuovo governo al più presto per arrivare alla definizione finale dell'autonomia del Veneto".