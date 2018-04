Roma, 5 apr. - "L'unica soluzione che ovviamente non ci auguriamo, ma che non escludiamo, è quella delle elezioni. La Lega è nata tra la gente, è nata in mezzo al popolo per ascoltare il popolo, l'ultima cosa di cui abbiamo paura è confrontarci con i cittadini". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.