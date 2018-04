Roma, 5 apr. - "Non pensiamo a governi a tempo, improvvisati, raccogliticci, lavoriamo a un governo che duri cinque anni e che abbia l'interesse italiano come priorità, riportare l'Italia a contare a Bruxelles senza inseguire le scelte franco-tedesche che non hanno fatto bene all'economia italiana". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.