Roma, 5 apr. - "Non abbiamo detto no a prescindere a nessuno. Ci piacerebbe che il governo durasse 5 anni, ma vanno smussati angoli che altri, almeno a parole, non intendono smussare". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, nelle dichiarazioni al Quirinale dopo il colloquio con Sergio Mattarella. "Speriamo non ci sia chi è pronto solo a parole", ha aggiunto Salvini.