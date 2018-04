Salvini: incontrerò tutti formalmente per trovare quadra

Roma, 5 apr. - "Continuerò a incontrare tutti, anche formalmente la settimana prossima". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni al Quirinale per la formazione del governo.

"Lavoreremo nei prossimi giorni per incontrare tutti e ascoltare tutti per trovare la quadra come abbiamo fatto per le presidenze delle Camere - ha proseguito - ci sono scadenze internazionali che spero di rappresentare da protagonista come premier di questo paese difendendo l'interesse italiano".