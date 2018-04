Consultazioni, Librandi: Pd forza politica seria e responsabile

Roma, 5 apr. - "Il Pd si è presentato al Quirinale per le consultazioni con il capo dello Stato con una proposta chiara e concreta su taglio del costo del lavoro e Rei, controllo della finanza pubblica, gestione del fenomeno migratorio, rafforzamento del quadro internazionale, in linea e in prosecuzione del cammino già intrapreso al governo e che sarà la base di un`opposizione costruttiva se, chi ha vinto le elezioni, M5S e centrodestra, riuscirà a dar vita ad un esecutivo. Al momento, infatti, è emersa una potenziale maggioranza solo sulla spartizione delle poltrone, mentre a un mese dalle elezioni appare molto confuso, per usare un eufemismo, il capitolo riguardante i contenuti, il programma, gli obiettivi. Il Pd dunque si conferma una forza politica seria e responsabile". Lo dichiara Gianfranco Librandi, deputato del Partito democratico.