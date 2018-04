Roma, 5 apr. - "Faremo di tutto per dare all'Italia un governo che duri 5 anni, ovviamente partendo dal centrodestra che ha vinto le elezioni e numeri alla mano, se vogliamo che il governo duri, coinvolgendo il M5s. Non ci vuole uno scienziato per capire che altre soluzioni sarebbero improvvisate". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, nelle dichiarazioni al termine delle consultazioni al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella.