Consultazioni, Polverini (Fi): bene Berlusconi su urgenze Paese

Roma, 5 apr. - "Per il bene del Paese penso che sia giusto l'appello che ha fatto Berlusconi nelle consultazioni odierne al Quirinale mettendo davanti a tutto i temi che stanno a cuore ai cittadini vale a dire il lavoro, la disoccupazione giovanile, il divario tra Nord e Sud del Paese, l'oppressione fiscale, burocratica, giudiziaria, il tema della riduzione della spesa pubblica e degli sprechi, il tema della sicurezza e della presenza dei troppi immigrati. Tutte queste urgenze richiedono un governo fondato su un programma coerente e che sia in grado di lavorare per un arco temporale adeguato. Un governo che non può non partire dalla coalizione del centro destra che di fatto ha vinto le elezioni". E' quanto afferma la parlamentare di Forza Italia Renata Polverini.