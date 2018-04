Lombardia, Fermi (Fi) eletto presidente del Consiglio regionale

Milano, 5 apr. - Alessandro Fermi è il nuovo presidente del Consiglio regionale lombardo. Il consigliere comasco di Forza Italia, alla seconda legislatura, ha ottenuto alla quarta votazione la maggioranza assoluta, 55 voti su 80. Tre le schede nulle, 13 le schede bianche. Silvia Sardone, di Forza Italia, in polemica con il suo partito per il mancato ingresso in giunta, ha ottenuto nove voti. Fermi succede al varesino Raffaele Cattaneo.

Nelle tre precedenti votazioni della mattinata, quando era necessaria per l'elezione la maggioranza qualificata dei voti, Fermi aveva raggiunto al massimo 44 preferenze.