Confartigianato Veneto: silenzio assordante numero chiuso Tir -2

Venezia, 5 apr. - "La scusa è sempre la stessa -prosegue Ortoncelli-, ridurre l'inquinamento e preservare la salute degli abitanti. Fine nobile che riguarda però tutte le principali direttrici delle merci. Ad esempio nel "nostro" tratto autostradale Brescia - Padova transitano, ogni giorno in media, quasi 70 mila mezzi pesanti, oppure gli oltre 40 mila nella tangenziale di Mestre. Cifre impressionati rispetto ai 200 mila transitati nei primi 2 mesi del 2018 sulla parte austriaca dell'asse del Brennero, eppure nessuno pensa, neppure per un istante, di contingentare il traffico nel nord Italia. Eppure il governo Austriaco, in modo unilaterale, mette a rischio il traffico Italia-Germania, una direttrice fondamentale per raggiungere i mercati di Germania, Austria e Paesi Scandinavi, naturale sbocco di moltissime delle merci prodotte nella nostra regione".