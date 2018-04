Israele non cambia linea: pronti ad aprire fuoco su proteste Gaza

Roma, 5 apr. - Israele ha confermato le regole di ingaggio per i propri soldati per far fronte alle proteste nella Striscia di Gaza. Come aveva preannunciato la settimana scorsa il capo di stato maggiore israeliano Gadi Eisenkot i soldati israeliani sono autorizzati ad aprire il fuoco nel caso in cui i palestinesi dovessero avvicinarsi troppo alla linea di confine nel corso delle nuove manifestazioni previste per domani. Lo scorso 30 marzo i soldati israeliani hanno ucciso 18 palestinesi e altri due sono stati uccisi nei giorni successivi.

"Se ci saranno provocazioni, ci sarà una reazione altrettanto dura che nella settimana scorsa. Non abbiamo intenzione di cambiare le consegne per sparare, restiamo sulla stessa linea", ha avvertito il ministro della Difesa, Avigdor Lieberman alla radio pubblica. (fonte afp)