Accordo tra Libia, Niger, Ciad e Sudan per la sicurezza a confini -3

Roma, 5 apr. - Lo scorso gennaio, le Nazioni Unite hanno diffuso un rapporto in cui si afferma che anche gruppi ribelli della regione sudanese del Darfur sono presenti in Libia, dove "lavorano come mercenari" per diverse fazioni in lotta nel Paese. Secondo l'Onu, il gruppo più grande di ribelli darfuriani presente in Libia è il Movimento di liberazione del Sudan di Minni Minnawi (Slm-Mm), che opera al fianco delle forze di Haftar. Durante le loro ricerche, gli esperti Onu hanno evidenziato come dal 2015 sia cresciuto il numero di migranti darfuriani arrivati in Europa attraverso la Libia. "Questa tendenza starebbe a indicare una maggiore disponibilità e una migliore organizzazione delle reti di contrabbando operanti in Sudan, Libia e Ciad, che facilitano questo viaggio", si legge nel rapporto.

La rotta del Darfur, attraverso El-Fasher, per il traffico di migranti verso la Libia dal Sudan, secondo il rapporto Onu, è diventata un'alternativa alla rotta di Khartoum attraverso Dongola, nel nord del Sudan, dove il governo sudanese a rafforzato i controlli. E i trafficanti, alcuni dei quali sono ex ribelli, usano le stesse rotte utilizzate dai gruppi armati.