Accordo tra Libia, Niger, Ciad e Sudan per la sicurezza a confini -2

Roma, 5 apr. - Alla fine di marzo, le forze armate libiche guidate dal generale Khalifa Haftar hanno riferito di aver bombardato ribelli del Ciad nella zona meridionale della Libia, a 400 chilometri a sud-est di Sebha (600 chilometri a Sud di Tripoli), e nella regione di Terbu, a 400 chilometri a sud di Sebha. Notizia confermata dal gruppo armato ciadiano Consiglio del comando militare per la salvezza del popolo (Ccmsr), che ha denunciato una collaborazione tra Haftar e il presidente del Ciad, Idriss Déby, per distruggere i gruppi di ribelli ciadiani presenti in Libia. Tre membri del gruppo ciadiano sono stati arrestati nell'ottobre 2017 in Niger, tra cui il leader Hassan Boulmaye.

Un altro gruppo di ribelli del Ciad, Fronte per l`alternanza e la concordia in Ciad, è invece presente nella regione di Koufra, nel Sud-Est della Libia, e avrebbe raggiunto un accordo informale di non aggressione con Haftar, stando a quanto riferito a Jeune Afrique da una fonte vicina al gruppo. Nel gennaio 2017 il Ciad aveva annunciato la chiusura della frontiera terrestre con la Libia, giustificando tale misura con "una potenziale grave minaccia di infiltrazione terroristica". (Segue)