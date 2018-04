Accordo tra Libia, Niger, Ciad e Sudan per la sicurezza a confini

Roma, 5 apr. - Libia, Niger, Sudan e Ciad hanno concordato di "coordinare le azioni" delle loro forze armate per garantire la sicurezza ai loro confini e contrastare la "criminalità transnazionale". La decisione è arrivata al termine dell'incontro tra i capi di Stati maggiore e i direttori dell'intelligence dei quattro Paesi africani tenuto nei giorni scorsi a Niamey, in Niger. Il prossimo 3 maggio verrà quindi firmato a N'djamena, in Ciad, un "protocollo di accordo" per "rafforzare" la cooperazione in materia di sicurezza e di controllo alle frontiere.

Stando a quanto si legge nel comunicato diffuso da Niamey, i quattro paesi africani hanno riconosciuto come la "regione meridionale della Libia sia diventata un focolaio di gravi e persistenti minacce" e una "base" per "organizzazioni terroristiche, trafficanti di ogni genere e gruppi armati ostili ai paesi confinanti", le cui attività aggravano la crisi libica; hanno così "concordato di creare un meccanismo di cooperazione per la sicurezza alle frontiere e per contrastare la criminalità organizzata transnazionale".

In un comunicato diffuso da Khartoum e riportato dal Sudan Tribune, il ministero degli Esteri sudanese ha riferito del prossimo incontro a "livello di esperti" a N'djamena, il prossimo 3 maggio, per mettere a punto un "protocollo di accordo" che sarà poi firmato a Khartoum in una data ancora da stabilire. (Segue)