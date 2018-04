Sita nominata "Service provider of the year"

Roma, 5 apr. - Sita è stata insignita del premio Service Provider of the Year durante l`edizione 2018 degli Air Transport Awards a Dubai. I vincitori sono stati scelti dai lettori della rivista Air Transport News e da una giuria internazionale di esperti del settore dell`aviazione presieduta da Henrik Hololei, Direttore generale della Mobilità e dei Trasporti della Commissione europea.

Il premio, si legge in una nota, è stato assegnato a SITA come riconoscimento del suo ruolo nella fornitura di soluzioni tecnologiche e di comunicazione all`industria del trasporto aereo a livello globale: grazie al suo ruolo unico di fornitore interamente posseduto dalla community del settore, SITA è in grado di comprendere meglio di chiunque le esigenze dell`industria del volo. SITA è presente in tutto il mondo con team dedicati, in grado di fornire i servizi necessari per far volare i passeggeri.

Barbara Dalibard, CEO di SITA, ha dichiarato: "Essere nominati Service Provider of the Year agli Air Transport Awards 2018 è un risultato significativo e conferma la validità della collaborazione che abbiamo instaurato con la community del trasporto aereo e l`importanza del nostro contributo. Il fatto che questo premio ci sia stato assegnato da colleghi del settore è la testimonianza di quanto la nostra continua attenzione a fornire un valore reale alla community sia riconosciuta e apprezzata".

Quasi tutti i voli passeggeri nel mondo si affidano alla tecnologia di SITA. Mirando a fornire soluzioni tecnologiche che "fanno la differenza", SITA lavora con l`industria del trasporto aereo per proporre soluzioni innovative individuate in modo collaborativo, sviluppando e gestendo soluzioni sulla propria rete che è la più estesa al mondo e costituisce la spina dorsale della comunicazione dell'industria globale del trasporto aereo.

Negli ultimi mesi SITA ha assunto un ruolo guida nello sviluppo di soluzioni biometriche: da tecnologie innovative fornite a compagnie aeree e aeroporti a un`attività di ricerca per identificare le applicazioni future della biometria. Un'innovazione chiave in questa direzione è la soluzione Smart PathTM di SITA, che consente ai passeggeri di utilizzare la propria identità biometrica in ogni fase del viaggio.